Про це повідомляє журнал WWD.

Французький дім моди співпрацював зі Snapchat, щоб створити дві нові лінзи доповненої реальності. Після їх випуску вперше можна буде віртуально приміряти сумку Dior в п’яти кольорах. Також будуть доступні для примірки кросівки.

Крім цього, Dior випустив чоловічу лінійку аксесуарів. У колекції представлені кросівки B27, поясна сумка Saddle, візитниця, клатч і ремені. Ціни — від 280 до 2 400 євро.

Вироби з капсульної колекції World Tour надійдуть у продаж пізніше цього місяця і будуть доступні в обраних магазинах Dior по всьому світу. Нові лінзи будуть представлені на конференції VivaTech в Парижі з 16 по 19 червня.

Торік лінзі від Dior до випуску кросівок B27 торік згенерував понад 1,5 мільйона віртуальних примірок.