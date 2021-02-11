Про це повідомляє видання techcrunch з посиланням на The Wall Street Journal.

Восени минулого року уряд США при президенті Дональді Трампі змусив до продажу TikTok групі покупців, включаючи Oracle і Walmart.

Видання зазначає, що така ініціатива уже спочатку була приречена, адже материнська компанія TikTok, ByteDance, виграла більшість юридичних суперечок у уряду.

Тепер новий уряд США відклав на невизначений термін продаж TikTok.

Проте, дискусії між TikTok і представниками національної безпеки США тривають, оскільки існують серйозні побоювання з приводу збору даних TikTok і можливості маніпуляції і цензури контенту в додатку.

За словами Емілі Хорн, прессекретарки Ради національної безпеки, США вивчають усі потенційні загрози конфіденційності та безпеки даних від вторгнень з боку іноземних урядів або використання технологій, розроблених за кордоном.

“Ми плануємо розробити комплексний підхід до захисту даних в США, який усуває весь спектр загроз, з якими ми стикаємося. То включає ризик, пов’язаний з китайськими додатками і іншим програмним забезпеченням, що працює в США”, – сказав Хорн WSJ.

У серпні 2020 року президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.

У вересні стало відомо, що китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.

Влада США вирішила заборонити завантажувати розроблені в Китаї застосунки TikTok і WeChat, починаючи з неділі, 20 вересня.