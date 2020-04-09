Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті сім’ї.
Подружжя зробило спільне фото після того, як Чарльз перехворів коронавірусом і вийшов із самоізоляції.
Знімок зроблено на ганку маєтку Біркхолл в Шотландії. На руках у подружжя собаки (джек-рассел-тер’єри) – Бет і Блюбелл. Вихованців подружжя взяло з притулку.
Офіційно, Чарльз і Камілла знайомі з 1970 року. Тоді королева Єлизавета II, заявила, що Камілла не підходить на роль дружини для принца, і пара змушена була розлучитися.
Через три роки Камілла вийшла заміж за офіцера Ендрю Паркер-Боулз, а Чарльз відправився на військову службу.
Через 11 років Чарльз одружився на Діані Спенсер. У шлюбі з нею у принца народилися двоє синів – принц Вільям і принц Гаррі. Будучи в шлюбі з Діаною Чарльз відновив стосунки з Каміллою. У 1994 році він заявив про це публічно. За рекомендацією королеви подружжю довелося розлучитися (1996 рік), а рік по тому Діана загинула в ДТП.
Ще через вісім років, в квітні 2005 року, Чарльз і Камілла все ж одружилися. У той день, 9 квітня, вони отримали церковне благословення в каплиці Святого Георга у Віндзорі від архієпископа Кентерберійського.
У шлюбі з першим чоловіком Камілла прожила 20 років і народила двох дітей – сина Тома і дочку Лору.
Наразі принц Уельський Чарльз є першим в черзі на британський престол після своєї матері.
Камілла має всі титули, відповідні титулам принца Чарльза, які він отримав при народженні. Крім того, в шлюбі Камілла є принцесою Уельською, але не користується цим титулом.
- 25 березня стало відомо, що у сина королеви Єлизавети, принца Уельського Чарльза позитивний результат на коронавірус.
- 2 квітня він записав відеозвернення, в якому розповів, як це – бути “по ту сторону захворювання”.