Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті сім’ї.

Подружжя зробило спільне фото після того, як Чарльз перехворів коронавірусом і вийшов із самоізоляції.

Знімок зроблено на ганку маєтку Біркхолл в Шотландії. На руках у подружжя собаки (джек-рассел-тер’єри) – Бет і Блюбелл. Вихованців подружжя взяло з притулку.

Офіційно, Чарльз і Камілла знайомі з 1970 року. Тоді королева Єлизавета II, заявила, що Камілла не підходить на роль дружини для принца, і пара змушена була розлучитися.

Через три роки Камілла вийшла заміж за офіцера Ендрю Паркер-Боулз, а Чарльз відправився на військову службу.

Через 11 років Чарльз одружився на Діані Спенсер. У шлюбі з нею у принца народилися двоє синів – принц Вільям і принц Гаррі. Будучи в шлюбі з Діаною Чарльз відновив стосунки з Каміллою. У 1994 році він заявив про це публічно. За рекомендацією королеви подружжю довелося розлучитися (1996 рік), а рік по тому Діана загинула в ДТП.

Ще через вісім років, в квітні 2005 року, Чарльз і Камілла все ж одружилися. У той день, 9 квітня, вони отримали церковне благословення в каплиці Святого Георга у Віндзорі від архієпископа Кентерберійського.

У шлюбі з першим чоловіком Камілла прожила 20 років і народила двох дітей – сина Тома і дочку Лору.

Наразі принц Уельський Чарльз є першим в черзі на британський престол після своєї матері.

Камілла має всі титули, відповідні титулам принца Чарльза, які він отримав при народженні. Крім того, в шлюбі Камілла є принцесою Уельською, але не користується цим титулом.