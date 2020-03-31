Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Зазначається, що 71-річний принц провів самоізоляцію у шотландській резиденції. Принц та його дружина, герцогиня Корнуольська, пройшли тести, які показали негативний результат.
Після консультації з лікарем принц Уельський прийняв рішення відновити робочі зустрічі.
У палаці розповіли, що королева Єлизавета бачилася з принцом востаннє 12 березня.
- 25 березня стало відомо, що у сина королеви Єлизавети, принца Уельського Чарльза позитивний результат на коронавірус.