У Великій Британії 71-річний принц Чарльз вийшов із самоізоляції, в якій перебував через коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Зазначається, що 71-річний принц провів самоізоляцію у шотландській резиденції. Принц та його дружина, герцогиня Корнуольська, пройшли тести, які показали негативний результат.

Після консультації з лікарем принц Уельський прийняв рішення відновити робочі зустрічі.

У палаці розповіли, що королева Єлизавета бачилася з принцом востаннє 12 березня.