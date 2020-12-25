Принц Уельський Чарльз і його дружина Камілла Паркер-Боулз разом з відомими акторами прочитали вірш Клемента Мура "Twas the night before Christmas" (Ніч перед Різдвом).

Ролик з’явився на YouTube-каналі королівської родини.

Вірш було записано в підтримку благодійного фонду Actors Benevolent Fund, покровителем якого вже понад 20 років є Чарльз.

За допомогою цього ролика королівська родина сподівається привернути увагу до організації, яка підтримує акторів і режисерів, які зазнають труднощів через різні хвороби і травми в силу віку або фінансові проблеми, особливо під час пандемії коронавірусу.

Відео тривати майже п’ять хвилин, в його записі взяли участь актори Том Гарді, Деніел Крейг, Меггі Сміт, Ншуті гатве і інші.

Зазначимо, що вірш “Візит святого Миколая” або “Ніч перед Різдвом”, написаний американським поетом і лінгвістом Клементом Муром, значно вплинув на уявлення про Санта-Клауса в усьому англомовному світі.