Про це йшлося в його інтерв’ю британському телеканалу Sky News під час королівського турне Йорданією з Каміллою, герцогинею Корнуольською.
Коли його запитали, як справи королеви, Чарльз спокійно відповів, що з нею “все гаразд”.
“Коли ви дійдете до 95 років, все буде не так просто, як раніше”, — сказав він.
“Це досить погано і у 73 роки”, — додав 73-річний принц.
Нагадаємо, 15 жовтня Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною.
22 жовтня стало відомо, що вона пройшла попередні медичні огляди в лікарні після скасування візиту до Північної Ірландії.
26 жовтня вона відновила публічні виступи, поспілкувавшись із послами відеозв’язком з Віндзорського замку. Але вже 27 жовтня королева скасувала свою участь у саміті з питань зміни клімату COP 26, який проходив у Глазго, через рекомендації лікарів.
Єлизавета, яка наступного року відзначить 70-річчя на троні, відома своїм міцним здоров’ям. Вона досі виконує багато громадських обов’язків. Наприклад, нещодавно вона організувала прийом у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів, зокрема Білла Гейтса.
Новини про скасування її візиту до Глазго спричинили побоювання щодо її здоров’я.
30 жовтня стало відомо, що лікарі рекомендували Єлизаветі II продовжити відпочинок щонайменше на два тижні — в цей час вона не здійснювала жодних офіційних візитів. Повідомлялося, що вона зможе виконувати деякі легкі обов’язки, наприклад, віртуальні аудієнції.
- 14 листопада королева Єлизавета II не взяла участь в у традиційній церемонії, яка проводиться у Поминальну неділю біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні, через травму спини.