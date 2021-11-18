Принц Чарльз, син Єлизавети, королеви Великої Британії, повідомив оновлену інформацію про її здоров'я. Королева продовжувала виконувати легкі обов’язки після госпіталізації в жовтні.

Про це йшлося в його інтерв’ю британському телеканалу Sky News під час королівського турне Йорданією з Каміллою, герцогинею Корнуольською.

Коли його запитали, як справи королеви, Чарльз спокійно відповів, що з нею “все гаразд”.

“Коли ви дійдете до 95 років, все буде не так просто, як раніше”, — сказав він. “Це досить погано і у 73 роки”, — додав 73-річний принц.

Нагадаємо, 15 жовтня Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною.

22 жовтня стало відомо, що вона пройшла попередні медичні огляди в лікарні після скасування візиту до Північної Ірландії.

26 жовтня вона відновила публічні виступи, поспілкувавшись із послами відеозв’язком з Віндзорського замку. Але вже 27 жовтня королева скасувала свою участь у саміті з питань зміни клімату COP 26, який проходив у Глазго, через рекомендації лікарів.

Єлизавета, яка наступного року відзначить 70-річчя на троні, відома своїм міцним здоров’ям. Вона досі виконує багато громадських обов’язків. Наприклад, нещодавно вона організувала прийом у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів, зокрема Білла Гейтса.

Новини про скасування її візиту до Глазго спричинили побоювання щодо її здоров’я.

30 жовтня стало відомо, що лікарі рекомендували Єлизаветі II продовжити відпочинок щонайменше на два тижні — в цей час вона не здійснювала жодних офіційних візитів. Повідомлялося, що вона зможе виконувати деякі легкі обов’язки, наприклад, віртуальні аудієнції.