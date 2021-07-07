Принц Чарльз відсвяткував вихід національної збірної Англії в півфінал Євро-2020, вирвавши перемогу в українців. До цього британські футболісти були у півфіналі 25 років тому.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На честь перемоги англійської збірної принц Чарльз запросив гурт гвардійського полку Колдстріма зіграти інструментальні версії таких гімнів футбольних фанатів, як “Три леви” й “Мила Керолайн”.

Гурт виконав улюблені гімни футбольних вболівальників у Clarence House. В середу ввечері англійська збірна зіграла з командою Данії.

Вихід Англії у півфінал чемпіонату Європи – перший за останні 25 років. Збірна Англії виграла в України під час гри в Римі (Італія) в суботу з рахунком 4:0.