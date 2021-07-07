Про це повідомляє американський телеканал CNN.
На честь перемоги англійської збірної принц Чарльз запросив гурт гвардійського полку Колдстріма зіграти інструментальні версії таких гімнів футбольних фанатів, як “Три леви” й “Мила Керолайн”.
Гурт виконав улюблені гімни футбольних вболівальників у Clarence House. В середу ввечері англійська збірна зіграла з командою Данії.
Вихід Англії у півфінал чемпіонату Європи – перший за останні 25 років. Збірна Англії виграла в України під час гри в Римі (Італія) в суботу з рахунком 4:0.
- У Великій Британії ведуча телешоу “Good Morning Britain” (“Доброго ранку, Британіє”) Кейт Гарравей порівняла мапу України на формі нашої збірної з футболу на Євро-2020 з брудною плямою.