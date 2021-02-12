72-річний спадкоємець британського престолу принц Чарльз і його 73-річна дружина Камілла вакцинувалися проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Чарльз разом зі своєю матір’ю королевою Єлизаветою та її чоловіком принцом Філіпом, яким зробили щеплення в січні, отримав першу дозу вакцин, які в даний час поширюються серед мільйонів людей по всій Великобританії.

“Принц Уельський і герцогиня Корнуолльская зробили свої перші щеплення проти COVID-19”, – заявили в резиденції членів британської королівської сім’ї, відмовившись повідомити подробиці, коли Чарльз і Камілла отримали укол.

Зазначається, що принц уже перехворів на коронавірус під час першої хвилі пандемії в березні минулого року, але за його словами, йому пощастило, що у нього були тільки відносно легкі симптоми.

У грудні минулого року, відвідуючи центр вакцинації недалеко від свого будинку на заході Англії, Чарльз сказав, що він буде “далеко в черзі” на щеплення, але “обов’язково” зробить його.

На даний момент у Великобританії вже вакцинували приблизно 13 мільйонів осіб.