Про це повідомляє Reuters.
Чарльз разом зі своєю матір’ю королевою Єлизаветою та її чоловіком принцом Філіпом, яким зробили щеплення в січні, отримав першу дозу вакцин, які в даний час поширюються серед мільйонів людей по всій Великобританії.
“Принц Уельський і герцогиня Корнуолльская зробили свої перші щеплення проти COVID-19”, – заявили в резиденції членів британської королівської сім’ї, відмовившись повідомити подробиці, коли Чарльз і Камілла отримали укол.
Зазначається, що принц уже перехворів на коронавірус під час першої хвилі пандемії в березні минулого року, але за його словами, йому пощастило, що у нього були тільки відносно легкі симптоми.
У грудні минулого року, відвідуючи центр вакцинації недалеко від свого будинку на заході Англії, Чарльз сказав, що він буде “далеко в черзі” на щеплення, але “обов’язково” зробить його.
На даний момент у Великобританії вже вакцинували приблизно 13 мільйонів осіб.
- У суботу, 9 січня, королева Великобританії Єлизавета II та герцог Единбурзький отримали щеплення проти COVID-19.