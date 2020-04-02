Британський принц Чарльз, який перехворів коронавірусом, записав відеозвернення, в якому розповів, як це - бути "по ту сторону захворювання".

Відповідне відео опубліковано на його сторінці в Instagram.

Кілька днів тому стало відомо про те, що принц видужав і повернувся до палацу після лікування і карантину.

Вчора він записав відео, під час якого вшанував роботу медиків, закликавши не втрачати надію і віру, незважаючи на те, що нікому невідомо – коли закінчиться пандемія.

71-річний принц зазначив, що в цей час “героями” варто називати не тільки медиків, які безпосередньо допомагають хворим, але також і продавців магазинів, які постійно в зоні ризику, адже в будь-який момент можуть бути заражені.

“Нещодавно я і сам був заражений коронавірусом, на щастя, з відносно легкими симптомами, тепер я по інший бік хвороби, але все ще зберігаю соціальну дистанцію і загальну ізоляцію”, – сказав принц.

За його словами, час карантину – це “гіркий досвід”, коли ти не можеш бути поруч з рідними, які зовсім близько.

Він зазначив, що в цей непростий час він подумки завжди був поруч з дружиною Каміллою, висловивши співчуття тим, хто втратив свою другу половинку через коронавірус.

“Ніхто з нас не може сказати, коли це закінчитися, але воно закінчиться. Поки цього не станеться, давайте всі спробуємо жити з надією і вірою в себе і один в одного, в очікуванні кращих часів”, – підсумував принц Чарльз.