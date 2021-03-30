Про це повідомляє журнал People.

Зазначається, що діти герцогів Кембриджський принца Вільяма і Кейт Міддлтон протягом останнього року відточували свої навички верхової їзди. Семирічний Джордж бере уроки з чотирьох років, а п’ятирічна Шарлотта завжди захоплювалася кіньми.

Принц Вільям “схвильований” тим, що його діти проявили інтерес до навчання верховій їзді.

Відвідуючи захід по зустрічі і вшануванню британських олімпійців в Букінгемському палаці в жовтні 2016 року, Кейт розповіла, що Шарлотта, якій тоді виповнився 1 рік, полюбила коней, як і її прабабуся, королева Єлизавета.

Королева Єлизавета отримала свого першого шетлендського поні на свій 4-й день народження, і її любов до коней зберігається протягом усього її життя. У свої 94 роки вона все ще завзята наїзниця. Монархиня також щороку відвідує Віндзорський кінне шоу і стає досить енергійною, спостерігаючи за стрибками.

Дочка королеви, принцеса Анна, і внучка Зара Тіндолл також поділяють пристрасть монархині. Анна стала першим членом королівської родини, які брали участь в Олімпійських іграх. За її стопами пішла і її дочка – Зара Тіндолл, яка брала участь в Олімпійських іграх 2012 року і виграла срібну медаль у складі збірної Великобританії з триборства.