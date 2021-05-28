Про це повідомляє таблоїд TMZ.
В ніч на 9 квітня, коли помер Філіп, з королівського палацу в Британії принцу Гаррі намагалися додзвонитися, однак марно.
Тоді королівська родина вирішила, що Гаррі почує звістку про смерть діда від представників правоохоронних органів США.
За словами інсайдерів, Гаррі розмовляв з американськими копами приблизно о 3 годині ночі.
Невідомо, чому Гаррі не брав слухавку, коли йому телефонували з Лондона. Можливо, вони з герцогинею міцно спали, а можливо – не хотіли розмовляти з членами королівської родини.
Інсайдер стверджує, що британське посольство зателефонувало в департамент шерифа Санта-Барбари (Каліфорнія) та попросили поїхати до будинку Гаррі, аби сповістити йому новину про смерть діда.
Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.
На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.
- #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.