Принц Гаррі і Меган Маркл купили будинок в Санта-Барбарі

Про це повідомляє PEOPLE.
“Герцог і герцогиня Сассекські переїхали в свій будинок в липні цього року. Вони оселилися в тихому приватному місці і сподіваються, що їхні сусіди будуть поважати їх вибір, що важливо для них як для сім’ї”, – розповіло джерело видання.
За його словами, Гаррі і Меган сподіваються виростити однорічного сина Арчі в Санта-Барбарі, а також планую вести “нормальне життя”.
Зазначається, що серед сусідів пари є кілька знаменитостей, серед яких відома американська телеведуча Опра Вінфрі, яка є подругою Меган. У цьому районі також мешкають актор Роб Лоу і актриса Елен Дедженерес.
У скільки подружжю обійшовся їх новий будинок, не повідомляється.
Нагадаємо, з 1 квітня принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов’язки членів британської королівської сім’ї.
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