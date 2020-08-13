Принц Гаррі і Меган Маркл купили будинок в Санта-Барбарі

Герцог і герцогиня Сассекські - принц Гаррі та Меган Маркл - придбали будинок в мальовничому приморському містечку Санта-Барбарі, який знаходиться приблизно в 100 милях на північ від Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє PEOPLE.

“Герцог і герцогиня Сассекські переїхали в свій будинок в липні цього року. Вони оселилися в тихому приватному місці і сподіваються, що їхні сусіди будуть поважати їх вибір, що важливо для них як для сім’ї”, – розповіло джерело видання.

За його словами, Гаррі і Меган сподіваються виростити однорічного сина Арчі в Санта-Барбарі, а також планую вести “нормальне життя”.

Зазначається, що серед сусідів пари є кілька знаменитостей, серед яких відома американська телеведуча Опра Вінфрі, яка є подругою Меган. У цьому районі також мешкають актор Роб Лоу і актриса Елен Дедженерес.

У скільки подружжю обійшовся їх новий будинок, не повідомляється.