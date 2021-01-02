Текст опубліковано на сайті їхньої благодійної організації Archewell Foundation, заснованої подружжям у жовтні.
“Ми віримо в краще, що є у людства. Тому що ми бачили краще в людях. Ми отримували співчуття і доброту як від наших матерів, так і від незнайомців. Таке легко випустити з уваги перед обличчям страху, труднощів і болю. Разом ми можемо вибрати сміливість, зцілення і об’єднання. Разом ми можемо зробити милосердя реальним”, — зазначили герцог і герцогиня у своєму “Листі до 2021 року”.
Лист супроводжують дитячі фотографії пари, на яких вони позують зі своїми матерями – принцесою Діаною і Дорією Регланд.
- В січні 2020 року принц Гаррі і його дружина, голлівудська акторка Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської сім’ї, відмовитися від виконання королівських обов’язків, аби більше часу жити приватним життям. Гаррі та Меган Маркл були позбавлені королівських титулів і з березня не виходять у світ як члени королівської родини.
- Тепер принц та голлівудська акторка займаються благодійністю, працюють над подкастом і заснували продюсерську фірму.