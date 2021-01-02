Текст опубліковано на сайті їхньої благодійної організації Archewell Foundation, заснованої подружжям у жовтні.

“Ми віримо в краще, що є у людства. Тому що ми бачили краще в людях. Ми отримували співчуття і доброту як від наших матерів, так і від незнайомців. Таке легко випустити з уваги перед обличчям страху, труднощів і болю. Разом ми можемо вибрати сміливість, зцілення і об’єднання. Разом ми можемо зробити милосердя реальним”, — зазначили герцог і герцогиня у своєму “Листі до 2021 року”.