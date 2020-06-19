Про це повідомляє британський таблоїд The ​​Sun.

Пара вирішила назвати організацію Archewell, співзвучно з іменем первістка. Раніше була ідея назвати її Sussex Royal, але після виходу з королівської сім’ї це заборонено.

У Патентному бюро США, де зараз живе подружжя, їм відповіли, що заявка про реєстрацію торгової марки благодійної організації Archewell була складена занадто розмито. Другий фактор – під заявкою не було підписів засновників – принца Гаррі і Меган Маркл.

У заявці було сказано, що на сайті благодійної організації Archewell буде контент, пов’язаний з “благодійністю, матеріальними пожертвами, волонтерськими і кар’єрними можливостями”. У бюро вважають, що в такому формулюванні немає конкретики і попросили надати більш розширену інформацію.

Тепер юристи Меган і Гаррі повинні до 22 червня виправити всі неточності і переписати формулювання, інакше заявку на реєстрацію анулюють.

Варто нагадати, що коли подружжя вирішило назвати благодійну організацію Sussex Royal, то відразу ж вклало кілька десятків тисяч фунтів в створення сайту Sussexroyal.com і паралельно намагалися зареєструвати відповідну торгову марку. Однак королівський палац наклав вето, додавши, що Гаррі і Меган більше не мають права називатися “ваша високість”, оскільки вже покинули королівську родину.