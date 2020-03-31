Повідомлення опубліковане в офіційному акаунті подружжя в Instagram.
“Як ми усі відчуваємо, в даний час світ здається надзвичайно тендітним. Проте ми впевнені, що у кожної людини є потенціал і можливість змінити ситуацію – як це видно зараз по всьому світу, в наших сім’ях, наших громадах і на передовій – разом ми можемо підтримати один одного, щоб усвідомити повноту цієї обіцянки.
Зараз найважливіше – це здоров’я і благополуччя всіх людей в усьому світі і пошук рішень багатьох проблем, що виникли в результаті цієї пандемії …
Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжиться. Спасибі нашій спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого возз’єднання з вами. Подбайте один про одного”
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As we can all feel, the world at this moment seems extraordinarily fragile. Yet we are confident that every human being has the potential and opportunity to make a difference—as seen now across the globe, in our families, our communities and those on the front line—together we can lift each other up to realise the fullness of that promise. What’s most important right now is the health and wellbeing of everyone across the globe and finding solutions for the many issues that have presented themselves as a result of this pandemic. As we all find the part we are to play in this global shift and changing of habits, we are focusing this new chapter to understand how we can best contribute. While you may not see us here, the work continues. Thank you to this community – for the support, the inspiration and the shared commitment to the good in the world. We look forward to reconnecting with you soon. You’ve been great! Until then, please take good care of yourselves, and of one another. Harry and Meghan
Варто зазначити, що Instagram-сторінка буде і надалі відкрита для огляду, проте там не буде ніякої активності. Така ж ситуація буде і з сайтом герцогів Сассекських.
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