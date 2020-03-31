Повідомлення опубліковане в офіційному акаунті подружжя в Instagram.

“Як ми усі відчуваємо, в даний час світ здається надзвичайно тендітним. Проте ми впевнені, що у кожної людини є потенціал і можливість змінити ситуацію – як це видно зараз по всьому світу, в наших сім’ях, наших громадах і на передовій – разом ми можемо підтримати один одного, щоб усвідомити повноту цієї обіцянки.

Зараз найважливіше – це здоров’я і благополуччя всіх людей в усьому світі і пошук рішень багатьох проблем, що виникли в результаті цієї пандемії …

Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжиться. Спасибі нашій спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого возз’єднання з вами. Подбайте один про одного”