Про це повідомила газета New York Times.
Гаррі і Меган будуть з’являтися в документальних програмах, які стануть ексклюзивними для Netflix.
“Ми неймовірно пишаємося тим, що вони вибрали Netflix в якості майданчика для творчості, і раді розповідати разом з ними історії, які можуть допомогти підвищити життєстійкість і поліпшити взаєморозуміння в усьому світі”, – прокоментував угоду топ-менеджер Netflix Тед Сарандос.
Сума гонорару Гаррі і Меган не наводиться.
У січні герцог і герцогиня Сассекські заявили про намір зняти з себе повноваження членів королівської сім’ї і стати фінансово незалежними. Після довгих обговорень подружжя отримало це право, незважаючи на розчарування цим вибором з боку королеви Єлизавети II.
- Раніше повідомлялось, що принц Гаррі та Меган Маркл – придбали будинок в мальовничому приморському містечку Санта-Барбарі, який знаходиться приблизно в 100 милях на північ від Лос-Анджелеса.