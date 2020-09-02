Британський принц Гаррі і його дружина американська актриса Меган Маркл заснували продюсерську фірму і уклали угоду з сервісом потокового мовлення Netflix, що передбачає створення документальних та художніх фільмів, а також постановок і програм для дітей.

Про це повідомила газета New York Times.

Гаррі і Меган будуть з’являтися в документальних програмах, які стануть ексклюзивними для Netflix.

“Ми неймовірно пишаємося тим, що вони вибрали Netflix в якості майданчика для творчості, і раді розповідати разом з ними історії, які можуть допомогти підвищити життєстійкість і поліпшити взаєморозуміння в усьому світі”, – прокоментував угоду топ-менеджер Netflix Тед Сарандос.

Сума гонорару Гаррі і Меган не наводиться.

У січні герцог і герцогиня Сассекські заявили про намір зняти з себе повноваження членів королівської сім’ї і стати фінансово незалежними. Після довгих обговорень подружжя отримало це право, незважаючи на розчарування цим вибором з боку королеви Єлизавети II.