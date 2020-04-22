Про це пише британське видання The Daily Mail.

Так, герцог та герцогиня Сассекські були помічені на вулицях Лос-Анджелеса, коли вони виконували свою роботу в якості волонтерів Project Angel Food.

Пара привезла продуктові набори на своєму авто Cadillac XT5.

Представники пари зазначили, що не хотіли б, аби їхня благодійна робота набувала розголосу.

Меган Маркл_Лос-Анджелес

  • Раніше повідомлялося, що кадри документального фільму, який озвучила 38-річна герцогиня Сассекськf, вперше показали в ефірі.
  • Герцог та герцогиня Сассексскі заявили чотирьом британським таблоїдам, що припиняють всю співпрацю з ними.