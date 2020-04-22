Про це пише британське видання The Daily Mail.
Так, герцог та герцогиня Сассекські були помічені на вулицях Лос-Анджелеса, коли вони виконували свою роботу в якості волонтерів Project Angel Food.
Пара привезла продуктові набори на своєму авто Cadillac XT5.
Представники пари зазначили, що не хотіли б, аби їхня благодійна робота набувала розголосу.
- Раніше повідомлялося, що кадри документального фільму, який озвучила 38-річна герцогиня Сассекськf, вперше показали в ефірі.
- Герцог та герцогиня Сассексскі заявили чотирьом британським таблоїдам, що припиняють всю співпрацю з ними.