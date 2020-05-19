Рівно два роки тому відбулася церемонія вінчання принца Гаррі та голлівудської актриси Меган Маркл.

#Букви згадують, як проходило весілля та що змінилося в житті подружжя за ці два роки.

19 травня 2018 року о 12 годині за лондонським часом Меган Маркл стала законною дружиною молодшого сина принца Чарльза та принцеси Діани — принца Гаррі.

Церемонія одруження проходила в церкві Св. Георга, що в Віндзорському замку, тривала близько години.

Гаррі та Меган обмінялися клятвами бути разом в багатстві та бідності, в здоров’ї та хворобі, а також обручками. Після цього архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі оголосив їх чоловіком та дружиною.

Томас Маркл, батько Меган, не був присутній на її весіллі через проблеми зі здоров’ям. В рамках церемонії весільним батьком Меган Маркл, який повів її до вівтаря замість рідного тата, став принц Чарльз.

Весільну сукню для Меган Маркл створила британська дизайнерка Клер Уейт Келлер (перша жінка, що стала креативним директором французького модного дому Givenchy). Сукню доповнили діамантові сережки, браслет та тіара з королівської колекції 1932 року. Мереживні квіти на фаті символізували кожну з країн Співдружності націй.

В день весілля королева Великобританії Єлизавета Друга пожалувала принцу Гаррі титул герцога Сассекського, графа Дамбартон і барона Кілкіля. Меган Маркл стала її Королівською Високістю герцогинею Сассекською.

Після церемонії молодята вирушили вулицями Віндзора у відкритому ландо Ascot. Пізніше в заміській резиденції королівської сім’ї Фрогмор-гаус відбувся банкет, на якому зібралися 200 найближчих друзів пари.

Майже за рік після весілля — 6 травня 2019 року — герцогиня Сассекська Меган народила принцові Гаррі сина — Арчі Гаррісона Маунтбеттен-Віндзора.

Подружжя зізналося, що назвали свого первістка, сина Арчі, не зв’язуючи це ім’я з будь-ким з королівської династії.

8 травня 2019 принц Гаррі та герцогиня Сассекському Меган Маркл вперше показали свого новонародженого сина.

Пізніше на честь першої річниці герцог та герцогиня Сассекські оприлюднили на своїй сторінці в Instagram відеоролик, складений з 14 весільних фотографій, які раніше не бачила широка публіка.

Фотомонтаж супроводжується піснею This Little Light Of Mine, яка грала, коли пара покидала каплицю Святого Георгія після церемонії одруження.

На початку 2020 року Гаррі і Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської сім’ї і стати фінансово незалежними. Королева Великобританії Єлизавета II висловила підтримку цьому рішенню.

10 березня принц Гаррі та Меган Маркл востаннє відвідали публічний захід як члени королівської сім’ї. З 31 березня подружжя більше не представляє британську монархію. Тепер подружжя не може використовувати титули “Ваша королівська високість” і слово “Royal” для свого бренду.

Зараз подружжя живе в Лос-Анджелесі, США. Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, в рамках якого буде озвучувати мультиплікаційних персонажів, і вже озвучила документальний фільм про слонів. А Гаррі розвиває свій проєкт про еко-туризм — Travalyst.

Під час пандемії подружжя в якості волонтерів допомагає розносити їжу нужденним жителям Лос-Анджелеса.

Тим часом американський канал Lifetime знімає фільм про життя принца Гаррі і Меган Маркл. Стрічка отримала назву “Гаррі і Меган: Втеча з палацу”. У ній будуть описані останні події “суперечливої свідомої відмови від корони” після народження сина пари — Арчі.

6 травня 2020 року син Меган Маркл та принца Гаррі відсвяткував свій перший день народження. Цього дня герцог та герцогиня Сассекські записали зворушливе відео з маленьким сином.