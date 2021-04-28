Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір взяти участь в концерті, який організований для привернення уваги до теми доступу до вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Подружжя буде виступати в якості голів кампанії Vax Live event, яку організувала група по боротьбі з бідністю Global Citizen.

“Ми повинні домагатися справедливого розподілу вакцин і тим самим відновити віру в нашу загальну людяність. Місія не могла бути більш нагальною і важливою”, – заявили принц Гаррі і Меган.

Крім них, в концерті, ведучою якого буде Селена Гомес, виступлять Дженніфер Лопес, група Foo Fighters і Едді Веддер.

Також захід відвідають президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл, віцепрезидентка Камала Гарріс, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

Концерт буде записаний в неділю на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі, а його трансляція відбудеться 8 травня.

Компанія Vax Live закликає уряди забезпечити справедливе поширення вакцин проти коронавірусу. Даний рух також закликає великі компанії жертвувати гроші на вакцини, а фармкорпорації – робити ціни на вакцини доступнішими.