Про це пише Vogue.
Програма нагородження пари буде представлена в рамках їх фонду Archewell і відзначатиме видатних особистостей, благодійні організації та компанії, які, на їхню думку, роблять важливі справи.
Зазначається, що нагороди будуть зосереджені в певних областях, включаючи “благодійні послуги, освіту, науку, літературу, расову справедливість, гендерну рівність, охорону навколишнього середовища, розширення прав і можливостей молоді, здоров’я і психічне здоров’я”.
- Раніше Меган Маркл та принц Гаррі зробили ще один незалежний від королівської сім’ї крок. Подружжя запустило сайт благодійного фонду Archwell, про створення якого стало відомо навесні цього року.