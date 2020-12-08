Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл мають намір заснувати власну премію.

Про це пише Vogue.

Програма нагородження пари буде представлена в рамках їх фонду Archewell і відзначатиме видатних особистостей, благодійні організації та компанії, які, на їхню думку, роблять важливі справи.

Зазначається, що нагороди будуть зосереджені в певних областях, включаючи “благодійні послуги, освіту, науку, літературу, расову справедливість, гендерну рівність, охорону навколишнього середовища, розширення прав і можливостей молоді, здоров’я і психічне здоров’я”.