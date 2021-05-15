Герцог Сассекський принц Гаррі та голлівудський актор Орландо Блум попереджають один одного про папараці.

Про це він розповів в подкасті “Диванний експерт” з актором Дакс Шепард, повідомляє журнал People.

Так, Гаррі розповів про постійну увагу, яку його сім’я отримує від папараці, і зазначив, що вони з Блумом попереджають один одного, коли бачать їх в своєму районі Монтесіто.

“Два дні тому Орландо надіслав мені повідомлення з дороги, а ми підтримуємо тісний контакт через папарацці в нашому районі. Він надіслав мені фотографію, яку отримала його охорона – цього довговолосого хлопця в шапочці, з навушниками і масивною камерою, що лежить в тонованій вантажівці і фотографує Орландо і Кеті з їхньою дитиною. Як це може бути прийнятно?” – сказав принц.

Гаррі також додав, що з тих пір, як в минулому році він переїхав до Каліфорнії разом з дружиною Меган Маркл та їх дворічним сином Арчі, життя стало “набагато кращим”.

“Тут я, нарешті, можу підняти свою голову, і я відчуваю себе інакше. Ти можеш ходити по околицях, відчуваючи себе трохи вільніше”, – сказав герцог Сассекський.