Про це повідомляє Vanity Fair.

Інсайдер розповів виданню про те, що Меган і Гаррі хочуть спільно пережити народження дочки і якийсь час не будуть нічого коментувати, тому що планують насолодитися часом, який проведуть з новонародженою.

“У них обох буде відповідний час для відпочинку … Це буде влітку, і вони хочуть удвох взяти відпустку, щоб провести час разом, щойно народиться дитина”, – сказав інсайдер.

Коли Гаррі мешкав у Великій Британії, він зміг тиждень провести з дружиною і новонародженим сином Арчі. Після цього він повернувся до роботи. Зокрема, через тиждень принц полетів до Нідерландів, де у нього були заплановані заходи за участю членів королівської сім’ї. Водночас Меган буквально відразу ж після пологів почала редагувати випуск британського Vogue і працювала над модною колекцією для Smart Works.

Новонароджена донька Меган і Гаррі буде восьмою в черзі на престол після батька Гаррі, принца Чарльза, старшого брата принца Вільяма і його трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти й принца Луї, самого Гаррі та старшого брата Арчі.

До слова, про те, що пара чекає дочку, розповів Гаррі.

“Чого ще можна бажати? Нас тепер буде четверо, а також — дві собаки. І це прекрасно”, – сказав Гаррі.

Пара збирається народити дівчинку вдома. Коли Меган жила в королівському палаці, вона хотіла народити Арчі в домашніх умовах, але їй не дозволили, тому герцогиня вирушила до лікарні.

“У неї (Меган) красивий будинок в Каліфорнії, це прекрасне місце, щоб народити дівчинку”, – сказав інсайдер.

Нагадаємо, Меган Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.

Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.