Принц Гаррі прилетів до Лондона (Велика Британія) з нагоди відкриття статуї в 60-річчя з дня народження його матері - принци Діани.

Про це повідомляє People.

Відкриття статуї відбудеться 1 липня в Кенсингтонському палаці.

Дружина Гаррі, Меган Маркл, залишилася з їх двома дітьми в Каліфорнії (США).

До цього Гаррі востаннє був з родиною в березні, під час похорону діда, принца Філіпа.

Що стосується статуї принцеси Діани, то скульптор Ян Ренк-Бродлі почав працювати над нею у 2017 році. Як відомо, Діана загинула в автокатастрофі, коли їй було 36 років.

В королівському палаці торік повідомили, що на честь 60-річчя з дня народження Діани встановлять її статую, як символ її позитивного впливу на Велику Британію та увесь світ.

“Статую встановлять в саду Кенсингтонського палацу 1 липня 2021 року в день її 60-річчя. Принци Вільям та Гаррі сподіваються, що статуя допоможе всі, хто відвідає Кенсингтонський палац, замислитися про життя своїх матерів та їх спадок”, – повідомили в королівському палаці.

Цікаво, що в цьому ж саду відбулися заручини принца Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.