Принц Гаррі розповів про те, як його родину переслідують папараці навіть після того, як він залишив королівський палац та переїхав до США.

Про це повідомляє журнал Esquire.

Гаррі нагадав, що минуло півтора року з того часу, як він перестав виконувати королівські обов’язки та переїхав до США. Однак, його родині досі доводиться ховатися від папараці.

Попри всі старання родини принца, папараці все одно змогли сфотографувати їх в доволі інтимних ситуаціях. Зокрема, коли Меган вперше відвезла їх первістка, Арчі Гаррісона, в школу.

Гаррі тоді сказав, що робота папараці – “це шалене безумство”, а його син став їх жертвою.

Також він розповів про те, що його з Меган дуже агресивно переслідували папараці, поки вони недовго жили в Лос-Анджелесі.

“Перші три місяці ми жили в будинку друга, Тайлера Перрі… Вертольоти, дрони, папараці, які намагалися перелізти через огорожу… Це було страшно… Просто безумство… А хіба могло бути інакше, якщо живеш в Лос-Анджелесі”,- нагадав Гаррі.

За його словами, вони з Меган не хотіли жити в Лос-Анджелесі.

“Це тільки плацдарм, аби знайти собі будинок. До того ж якщо ви живете в Лос-Анджелесі, папараці – побічний ефект”, – сказав Гаррі.

Він додав, що ситуація значно покращилася, коли його родина переїхала в Монтесіто.