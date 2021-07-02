Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл отримали чималі кошти від батька, принца Чарльза, до того, як залишили королівську родину та переїхали до США.

Про це розповів інсайдер, знайомий з обома членами королівської сім’ї.

Під час інтерв’ю з американською телеведучою Опрою Вінфрі, принц Гаррі сказав, що його родина “буквально відрізала його фінансово”. За його словами це було на початку 2020 року, коли вони з Меган вирішили залишити Велику Британію та відмовитися від виконання обов’язків, покладених на членів королівської сім’ї. Такі слова принца Гаррі засмутили членів королівської родини та викликали суспільний розголос.

Однак, за словами інсайдера, знайомого з обома сторонами, принц Уельський Чарльз дав молодій родині вагому суму грошей відразу після того, як вони вирішили поїхати з палацу.

Підтвердженням стали річні фінансові звіти королівської родини, які опублікували в березні 2021 року. Родина принца Чарльза цьогоріч опублікувала окремий звіт, в якому зазначила, куди було витрачено доходи від герцогства Корнуолл. У звіті йдеться, що Гаррі та Меган отримували щомісяця допомогу “на шляху до фінансової незалежності”. Давати їм гроші перестали влітку. Тобто, допомогу вони отримували в березні, квітні та травні. Протягом року, тобто до березня 2021 року, подружжя мало право отримувати гроші у разі потреби. Це так званий перехідний період.