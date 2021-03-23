Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Компанія займається коучингом і психологічною допомогою.
Передбачається, що на цій посаді герцог Сассекський братиме участь в ухваленні рішень щодо продуктової стратегії та благодійної діяльності компанії, а також публічно виступатиме на теми, пов’язані з психічним здоров’ям, пише видання.
“Я хочу допомогти впливати на життя людей. Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного поліпшення життя”, – розповів онук королеви Єлизавети II в інтерв’ю.
Офіційно про його призначення оголосять 24 березня.
За словами генерального директора компанії Алексі Робішо, принц Гаррі братиме участь у благодійній діяльності, плануванні стратегії компанії, а також в публічному висвітленні тем, пов’язаних з психічним здоров’ям.
Вони познайомилися з принцом Гаррі через спільного друга, а переговори почали восени минулого року. Робішо не став говорити про оплату герцога і не розкрив деталі його контракту. Однак Робішо уточнив, що принц Гаррі не керуватиме співробітниками і у нього не буде прямих підлеглих. Швидше за все він буде працювати в штаб-квартирі компанії в Сан-Франциско, братиме участь в нарадах і спеціальних заходах компанії.
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