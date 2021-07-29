Другі мемуари принца Гаррі, які є частиною угоди з чотирма книгами, не будуть опубліковані після смерті його бабусі, королеви Єлизавети II.

Про це представник герцога Сассекського повідомив Us Weekly.

За його словами, опубліковані Daily Mail твердження про те, що 36-річний Гаррі погодився на “вигідну угоду з чотирма книгами, в рамках якої друга повинна бути випущена тільки після смерті королеви”, є неточними.

Гаррі дійсно уклав угоду, але жоден з випусків мемуарів не залежить від здоров’я королеви або її смерті.

Напередодні стало відомо, що принц Гаррі напише мемуари про своє життя, які будуть опубліковані наприкінці наступного, 2022 року.

Він зазначив, що напише мемуари “не як принц, яким народився, а як людина, якою став”.

“За ці роки я виконував багато ролей. Я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію – злети і падіння, помилки та винесені уроки, – я зможу показати, що незалежно від того, звідки ми родом, у нас більше спільного, ніж ми думаємо. Я глибоко вдячний за можливість поділитися тим, що я дізнався за своє життя, і дуже радий, що люди прочитають точну і абсолютно правдиву оповідь про моє життя з перших вуст”, – наголосив він.

У Penguin Random House уточнили, що книга охоплюватиме дитинство Гаррі, його військову службу (зокрема в Афганістані), а також його життя як чоловіка і батька.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.