Про це представник герцога Сассекського повідомив Us Weekly.
За його словами, опубліковані Daily Mail твердження про те, що 36-річний Гаррі погодився на “вигідну угоду з чотирма книгами, в рамках якої друга повинна бути випущена тільки після смерті королеви”, є неточними.
Гаррі дійсно уклав угоду, але жоден з випусків мемуарів не залежить від здоров’я королеви або її смерті.
Напередодні стало відомо, що принц Гаррі напише мемуари про своє життя, які будуть опубліковані наприкінці наступного, 2022 року.
Він зазначив, що напише мемуари “не як принц, яким народився, а як людина, якою став”.
“За ці роки я виконував багато ролей. Я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію – злети і падіння, помилки та винесені уроки, – я зможу показати, що незалежно від того, звідки ми родом, у нас більше спільного, ніж ми думаємо. Я глибоко вдячний за можливість поділитися тим, що я дізнався за своє життя, і дуже радий, що люди прочитають точну і абсолютно правдиву оповідь про моє життя з перших вуст”, – наголосив він.
У Penguin Random House уточнили, що книга охоплюватиме дитинство Гаррі, його військову службу (зокрема в Афганістані), а також його життя як чоловіка і батька.
Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.