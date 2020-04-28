Про це пише британське видання The Daily Mail.

У своєму посланні, яке було записано ще в січні перед тим, як Гаррі склав із себе повноваження члена королівської сім’ї, йдеться: “Томас був втішаючим, знайомим обличчям для багатьох сімей за останні 75 років – він розважав, навчав і надихав дітей за допомогою захоплюючих історій і персонажів”.

Принц Гаррі підкреслив, що у нього залишилися “приємні спогади про те, як він ріс разом з Томасом і його друзями”.

Фото: Dave Poultney/Mattel via AP

А ще видання опублікувало дитячі знімки герцога Сассекського, тоді він йшов у дитячий сад Ноттінг-Хілл у вересні 1987 року. Маленький принц ніс в руках сумку у вигляді паровозика Томаса.

Фото: Dave Poultney/Mattel via AP

Автор Уілберт Оудрі випустив книгу “Залізничні серії” у 1945 році. Спочатку це була казка на ніч, яку він написав для свого сина Крістофера, коли хлопчик хворів на кір. Але синій Томас Паровозик не фігурує в дебютній історії.

Через рік вийшла в світ ілюстрована книга про Томаса Паровозика. У 80-х роках на екрани вийшов мультсеріал.

Варто зазначити, що в травні у США, Канаді, Великій Британії та Австралії вийде спецвипуск мультфільму.

Mattel via AP