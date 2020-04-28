Про це пише британське видання The Daily Mail.
У своєму посланні, яке було записано ще в січні перед тим, як Гаррі склав із себе повноваження члена королівської сім’ї, йдеться: “Томас був втішаючим, знайомим обличчям для багатьох сімей за останні 75 років – він розважав, навчав і надихав дітей за допомогою захоплюючих історій і персонажів”.
Принц Гаррі підкреслив, що у нього залишилися “приємні спогади про те, як він ріс разом з Томасом і його друзями”.
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𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐬 ‘𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 & 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬: 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞’ For the 75th anniversary, Thomas & Friends has created a special edition episode titled ‘The Royal Engine’, featuring the Queen of England, Elizabeth II and Prince Charles, her eldest child as characters, which is set to be released on Friday, May 1st, 2020 via Netflix. The episode will also be aired on Channel 5’s ‘Milkshake’ show in the UK on May 2nd, and will be broadcast later in May in Canada and Australia. The occasion was marked by Prince Harry introducing the special edition which was recorded in January 2020 before his move to California. He is seen reading from one of the Thomas The Tank Engine books, seated in an armchair. When talking about the character and the books, Prince Harry said he has “fond memories of growing up with Thomas and Friends and being transported to new places through his adventures.” (@Time). #princeharry #introduction #thomasthetankengine #theroyalengine #queenelizabethii #princecharles #royaluk #milkshake #show #tvshow #channel5 #netflix #specialepisode
Фото: Dave Poultney/Mattel via AP
А ще видання опублікувало дитячі знімки герцога Сассекського, тоді він йшов у дитячий сад Ноттінг-Хілл у вересні 1987 року. Маленький принц ніс в руках сумку у вигляді паровозика Томаса.
Фото: Dave Poultney/Mattel via AP
Автор Уілберт Оудрі випустив книгу “Залізничні серії” у 1945 році. Спочатку це була казка на ніч, яку він написав для свого сина Крістофера, коли хлопчик хворів на кір. Але синій Томас Паровозик не фігурує в дебютній історії.
Через рік вийшла в світ ілюстрована книга про Томаса Паровозика. У 80-х роках на екрани вийшов мультсеріал.
Варто зазначити, що в травні у США, Канаді, Великій Британії та Австралії вийде спецвипуск мультфільму.
Mattel via AP
- Раніше повідомлялося, що кадри документального фільму, який озвучила 38-річна герцогиня Сассекська, вперше показали в ефірі.