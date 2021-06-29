Принц Гаррі записав відео та звернувся онлайн до номінантів премії The Diana Award. Нагороду запроваджено за активну діяльність молоді.

Про це повідомляє видання Entertainment Tonight.

У короткому відео Гаррі подякував лауреатам та висловився про свою матір, леді Діану. Він сказав, що відсвяткує 60-річчя покійної матері спільно з братом, принцом Вільямом.

“1 липня ми з братом відсвяткуємо 60-річчя нашої матері… Вона б так пишалася вами всіма через те, що ви живете справжнім життям… Наша мама вірила, що у молодих людей є сили змінити світ. Всім лауреатам премії Diana Award 2021 року спасибі за те, що ви надихнули нас своєю рішучістю та співчуттям, ваші дії потенційно можуть змінити наше життя”, – сказав Гаррі.

Найбільше у зверненні Гаррі здивувало те, що він згадав про принца Вільяма.

На відео з 43 хвилини

Премію The Diana Award було започатковано в 1999 році. Вона працює над програмами щодо боротьби з хуліганством та наставництвом щодо активної й гуманітарної роботи. Премія спрямована на роботу молоді віком від 9 до 25 років.

Герцогиня Кембридзька Кейт Міддлтон не супроводжуватиме чоловіка на відкритті статуї принцеси Діани. Ця новина засмутила багатьох прихильників королівської сім’ї, адже Кетрін могла б посприяти зближенню Вільяма та Гаррі.

До речі, герцогиня Сассекська Меган Маркл також не поїде до Великої Британії на відкриття статуї принцеси Діани з нагоди 60-річчя з дня її народження.

Причини такого рішення Маркл не називають, але вона виступить на заході онлайн. Схоже, герцогиня поки не хоче залишати новонароджену доньку Лілібет з помічницями.