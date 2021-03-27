Про це йдеться в заяві шведських монархів.

Зазначається, що 26 березня о 11:19 Софія народила здорового сина в лікарні Дандерид. Мати і новонароджений малюк почувають себе добре.

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“Ми такі щасливі і вдячні за можливість вітати нашого третього сина в нашій родині. Ми з принцесою Софією і двома його старшими братами з нетерпінням чекали цього дня. І тепер ми з нетерпінням чекаємо можливості познайомитися з цим новим маленьким членом нашої сім’ї”, – заявив принц Карл Філіп.

Ім’я малюка поки не розголошується.

Додамо, що принц Карл Філіп і принцеса Софія вже виховують двох синів – 4-річного Олександра та 3-річного Габріеля. Новонароджений – сьомий в черзі на шведський престол і восьмий онук короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії.

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