Про це повідомляє AP.

У повідомленні сказано, що Вільям сам розповів про те, що працює на “гарячій лінії” волонтером. При цьому, він виконує роботу анонімно.

Йдеться про “гарячу лінію” Shout 85258. Це цілодобова підтримка для обміну текстовими повідомленнями під час пандемії, розроблена британським Королівським фондом.

“Розповім вам невеличкий секрет, друзі: власне, я працюю на гарячій лінії волонтером “, – сказав Вільям.

Всього, до проєкту залучено більше ніж 2 тисячі волонтерів. Їх навчили основних фраз, необхідних для надання допомоги тим, хто про неї просить.

За час роботи проєкту на “гарячу лінію” фіксувалося понад 300 тисяч звернень. В 65% випадків по допомогу зверталися люди віком до 25 років.

Також у виданні зазначили, що дружина Вільяма, Кейт Мідлтон, залучена до телефонних розмов з людьми, які були в групі ризику під час епідемії, або ж були тривалий час в самоізоляції.