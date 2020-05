Про це повідомляє видання People.

У четвер, 28 травня, на BBC One (Великобританія) вийде документальний фільм “Футбол, принц Вільям і наше психічне здоров’я” (Football, Prince William And Our Mental Health).

Новий фільм створений в рамках кампанії Вільяма, пов’язаної з британським футболом. Через цей популярний вид спорту принц порушує питання, пов’язані з психічним здоров’ям чоловіків. Зокрема, принц зустрічається з відомими футболістами та розмовляє з ними про їхнє життя та проблеми, з якими їм довелося зіткнутися.

У новій стрічці Принц Вільям спілкується з 29-річним ексфутболістом Марвіном Сорделлом. Спортсмен ріс без батька, переніс клінічну депресію та намагався накласти на себе руки. Бесіда Вільяма та Сорделла була присвячена, в тому числі, темам батьківства та психічного здоров’я.

Сорделл розповів принцу, що вважає батьківство “справді важким” етапом життя. Вільям погодився зі спортсменом і зазначив, що стати батьком було для нього “одним з найстрашніших моментів у житті”.

“Я і Кетрін, ми підтримуємо один одного, і ми переживаємо ці (кризові — ред.) моменти разом, і ми ніби розвиваємося та вчимося разом. Я можу повністю погодитися з тим, що ви говорите про появу дітей — це один з найбільш дивовижних моментів в житті, але також і один з найстрашніших”, — сказав він.

Принц також додав, що батьківство кардинально змінило його життя.

“Мати дітей — це найбільший момент, що змінює життя, це дійсно так”, — додав Вільям.

Як відомо, у Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон троє дітей — 6-річний син Джордж, 5-річна дочка Шарлотта, 2-однорічний син Луї.