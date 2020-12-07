Про це пише видання Harpers Bazaar.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на станції зустрілися з транспортниками, щоб подякувати їм за важку роботу під час епідемії COVID-19. Поп-зірка 80-х років Шейкін Стівенс виконав для всіх свій хіт Merry Christmas Everyone.

Герцогиня Кейт для поїздки знову одягла улюблене зелене пальто від Alexander McQueen, яке вона вже одягала під час поїздки в Бредфорд в січні. Також герцогиня пов’язала шарф Maple Leaf від York Scarves, який можна купити на Etsy за 21,10 долара.

Як повідомляється в пресрелізі Кенсингтонського палацу, герцогиня Кейт і принц Вільям проведуть триденний тур на королівському поїзді “перед різдвяними святами, щоб віддати належне неймовірною роботі окремих осіб і організацій, які зробили все можливе у відповідь на епідемію коронавірусу”.

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В рамках подорожі подружжя подолають понад 2 000 кілометрів і відвідають Англію, Шотландію і Уельс: зустрінуться з медиками, волонтерами, персоналом будинків для людей похилого віку, вчителями, школярами та молоддю, “щоб дізнатися про їхній досвід і роботі, яку вони виконали протягом цього непростого року”.

Останньою зупинкою пари стане Віндзор, де Кейт і Вільям зустрінуться з королевою Єлизаветою II і принцом Філіпом.