Принц Вільям названий найсексуальнішим лисим чоловіком в світі

Про це пише People і Just Jared, посилаючись на дані, отримані в результаті дослідження, проведеного фахівцями з косметичної хірургії Longevita.
Список був складений за кількістю “сексуальних” згадок кожної знаменитості в Інтернеті.
Вільям був описаний як “сексуальний” 17,6 мільйона разів в блогах, публікаціях і на сторінках, знайдених за допомогою пошуку Google.
Таким чином, герцог Кембриджський обійшов Майка Тайсона, Джейсона Стетхема і Майкла Джордана, які увійшли в п’ятірку кращих чоловіків списку.
Після того, як список був оприлюднений, багато користувачів були шоковані тим, що Вільям заробив цей титул.
- Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон зайняла позицію чоловіка і стала на сторону королівської сім’ї після виходу скандального інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі.