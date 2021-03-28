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Принц Вільям названий найсексуальнішим лисим чоловіком в світі

Герцог Кембриджський принц Вільям названий найсексуальнішим лисим чоловіком в світі.

Неділя, 28 березня 2021, 14:23

Про це пише People і Just Jared, посилаючись на дані, отримані в результаті дослідження, проведеного фахівцями з косметичної хірургії Longevita.

Список був складений за кількістю “сексуальних” згадок кожної знаменитості в Інтернеті.

Вільям був описаний як “сексуальний” 17,6 мільйона разів в блогах, публікаціях і на сторінках, знайдених за допомогою пошуку Google.

Таким чином, герцог Кембриджський обійшов Майка Тайсона, Джейсона Стетхема і Майкла Джордана, які увійшли в п’ятірку кращих чоловіків списку.

Після того, як список був оприлюднений, багато користувачів були шоковані тим, що Вільям заробив цей титул.

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Теги: принц Вільям

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