Принц Вільям особисто говорив герцогині Меган Маркл, що та надто зверхньо ставиться до персоналу в палаці. За його словами, Меган ніхто не міг догодити.

Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Mail.

Востаннє Вільям говорив про це на похороні принца Філіпа. За словами інсайдерів, Вільям навіть називав Меган “проклятою жінкою”.

“Згадайте, як ця проклята жінка ставилася до персоналу – безжалісно”, – казав Вільям. Йдеться про випадки в Кенсінгтонському палаці.

До цього аналогічні заяви робив секретар щодо зв’язку з герцогом та герцогинею Сассекськими Джейсон Кнауф. Він скаржився секретарю Вільяма на те, що Меган погано ставилися до трьох особистих помічників.

Також він писав про те, що персонал часто плакав через дії Меган Маркл і часом вони трусилися, коли дізнавались про те, що їм доведеться працювати з Маркл.

Меган та Гаррі назвали такі заяви “наклепом”:

“Називаймо речі своїми іменами — спеціально організованою кампанією з наклепу”.

Однак, Меган все одно стверджує, що була справедливою, бо персонал банально не міг впоратися з поточними обов’язками й не розумів, чого від них вимагають. Відомо, що принаймні 10 членів персоналу королівського палацу заявили про неприйнятну поведінку з боку Меган Маркл.