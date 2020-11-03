Про це пише Harper’s Bazaar, посилаючись на інформацію джерел.
COVID-19 у герцога Кембриджського діагностували через кілька днів після того, як його батько, принц Чарльз, підтвердив, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус.
“Відбувалися важливі речі, і я не хотів нікого турбувати”, – процитувало Вільяма джерело.
Зазначається, що герцог Кембриджський перебував під наглядом королівських лікарів і провів карантин далеко від своєї сім’ї в Норфолку.
Водночас, у дружини Вільяма – Кейт Міддлтон тест на коронавірус не дав позитивного результату, симптомів захворювання у неї теж не було.
- Раніше британський принц Чарльз, який перехворів коронавірусом, записав відеозвернення, в якому розповів, як це – бути “по ту сторону захворювання”.