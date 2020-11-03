Принц Вільям у квітні перехворів на коронавірус. Але інформацію про свою хворобу приховав, тому що "не хотів нікого турбувати".

Про це пише Harper’s Bazaar, посилаючись на інформацію джерел.

COVID-19 у герцога Кембриджського діагностували через кілька днів після того, як його батько, принц Чарльз, підтвердив, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус.

“Відбувалися важливі речі, і я не хотів нікого турбувати”, – процитувало Вільяма джерело.

Зазначається, що герцог Кембриджський перебував під наглядом королівських лікарів і провів карантин далеко від своєї сім’ї в Норфолку.

Водночас, у дружини Вільяма – Кейт Міддлтон тест на коронавірус не дав позитивного результату, симптомів захворювання у неї теж не було.