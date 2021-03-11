Герцог Кембридзький, принц Вільям вперше прокоментував гучне інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Про це пише People.

Так, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон відвідували школу в Стратфорді на сході Лондона.

На виході зі школи кореспондент Sky News запитав його, чи є королівська сім’я расистською.

“Ми абсолютно не расистська сім’я”, – відповів Вільям.

Він також додав, що після інтерв’ю Гаррі і Меган Опрі Вїнфрі ще не розмовляв з братом, але обов’язково це зробить.

Prince William says he hasn’t spoken to his brother yet but will do and they are “very much not a racist family”. pic.twitter.com/3j0AulDDOB — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 11, 2021

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – Арчі.

Пізніше Вїнфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.