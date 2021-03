Про це пише People.

Так, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон відвідували школу в Стратфорді на сході Лондона.

На виході зі школи кореспондент Sky News запитав його, чи є королівська сім’я расистською.

Він також додав, що після інтерв’ю Гаррі і Меган Опрі Вїнфрі ще не розмовляв з братом, але обов’язково це зробить.

