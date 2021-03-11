Про це пише People.
Так, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон відвідували школу в Стратфорді на сході Лондона.
На виході зі школи кореспондент Sky News запитав його, чи є королівська сім’я расистською.
“Ми абсолютно не расистська сім’я”, – відповів Вільям.
Він також додав, що після інтерв’ю Гаррі і Меган Опрі Вїнфрі ще не розмовляв з братом, але обов’язково це зробить.
Prince William says he hasn’t spoken to his brother yet but will do and they are “very much not a racist family”. pic.twitter.com/3j0AulDDOB
— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 11, 2021
Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – Арчі.
Пізніше Вїнфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.