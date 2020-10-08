Про це пише CNN.

Фонд премії склав 65 мільйонів доларів.

За словами Вільяма, ця премія буде “найпрестижнішою глобальною екологічною премією” на сьогоднішній день, і її мета – змістити дискусію з песимізму і негативу на оптимізм і надію.

Зазначається, що, починаючи з 2021 року премія The Earthshot Prize буде щорічно присуджуватися п’яти людям, організаціям або групам за рішення п’яти “земних” проблем:

захист і відновлення природи,

очищення повітря,

відродження океанів,

побудова безвідходного світу,

боротьба зі змінами клімату.

Очікується, що до 2030 року буде знайдено не менше 50 рішень проблем в кожній з цих п’яти областей.

Кенсінгтонський палац прагне зробити цю премію однією з найпрестижніших світових екологічних нагород в історії. Кожен переможець отримає 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) – трохи більше, ніж отримує нобелівський лауреат.