Про це пише CNN.
Фонд премії склав 65 мільйонів доларів.
За словами Вільяма, ця премія буде “найпрестижнішою глобальною екологічною премією” на сьогоднішній день, і її мета – змістити дискусію з песимізму і негативу на оптимізм і надію.
Зазначається, що, починаючи з 2021 року премія The Earthshot Prize буде щорічно присуджуватися п’яти людям, організаціям або групам за рішення п’яти “земних” проблем:
- захист і відновлення природи,
- очищення повітря,
- відродження океанів,
- побудова безвідходного світу,
- боротьба зі змінами клімату.
Очікується, що до 2030 року буде знайдено не менше 50 рішень проблем в кожній з цих п’яти областей.
Кенсінгтонський палац прагне зробити цю премію однією з найпрестижніших світових екологічних нагород в історії. Кожен переможець отримає 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) – трохи більше, ніж отримує нобелівський лауреат.
- Нагадаємо, в минулому році Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям, а також діти відвідали сад дикої природи в Челсі, куратором створення якого вона виступала особисто.