Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

У Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці народилася дочка вагою 2,7 кг.

“Я рада поділитися новиною про благополучну появу на світ нашої доньки в суботу, 18 вересня, о 23:42, в лікарні Chelsea and Westminster Hospital в Лондоні. Дякую команді акушерок і всім у лікарні за їхній чудовий догляд”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, в Букінгемському палаці сказали, що у принцеси та її дочки все добре, а бабуся й дідусь, а також прабабуся “в захваті” від цієї новини.

Дочка Беатрис буде 11-ю в черзі на престол і 12-ю правнучкою королеви.

Беатріс – старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Про те, що онучка Єлизавети II та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці чекають на первістка, стало відомо 19 травня.

Принцеса Беатріс та Едоардо побралися на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі було близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, зокрема королева та принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу від колишніх стосунків з американською дизайнеркою Дарою Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова й дуже практична мачуха.

  • Про стосунки Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці стало відомо восени 2018 року. Їхні сім’ї знайомі багато років. Пара заручилася під час поїздки в Італію у вересні 2019 року.