Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

У Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці народилася дочка вагою 2,7 кг.

“Я рада поділитися новиною про благополучну появу на світ нашої доньки в суботу, 18 вересня, о 23:42, в лікарні Chelsea and Westminster Hospital в Лондоні. Дякую команді акушерок і всім у лікарні за їхній чудовий догляд”, – йдеться у повідомленні.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London. Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care. — Princess Beatrice of York (@yorkiebea) September 20, 2021

Як повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, в Букінгемському палаці сказали, що у принцеси та її дочки все добре, а бабуся й дідусь, а також прабабуся “в захваті” від цієї новини.

Дочка Беатрис буде 11-ю в черзі на престол і 12-ю правнучкою королеви.

Беатріс – старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Про те, що онучка Єлизавети II та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці чекають на первістка, стало відомо 19 травня.

Принцеса Беатріс та Едоардо побралися на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі було близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, зокрема королева та принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу від колишніх стосунків з американською дизайнеркою Дарою Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова й дуже практична мачуха.