Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

У Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці народилася дочка вагою 2,7 кг.

“Я рада поділитися новиною про благополучну появу на світ нашої доньки в суботу, 18 вересня, о 23:42, в лікарні Chelsea and Westminster Hospital в Лондоні. Дякую команді акушерок і всім у лікарні за їхній чудовий догляд”, – йдеться у повідомленні.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) September 20, 2021