Фото опубліковані в Instagram-акаунті принцеси.

Так, Євгенія нещодавно відзначила свій 31-й день народження, який став для неї першим в статусі матері.

На честь цієї події вона і показала нові знімки блакитноокого Августа, якому нещодавно виповнився місяць.

“Дякую за любов на мій день народження. Я отримала найкращий подарунок, про який тільки могла мріяти”, – підписала фото Євгена.

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Зазначимо, що Август Філіп Хоук Бруксбенк, є 11-м в черзі на британський престол. Але титулу при народженні він не отримав, так як його батько походить зі звичайної сім’ї.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

Про те, що донька другого сина британської королеви принца Ендрю та її чоловік чекають на первістка стало відомо у вересні. Немовля стало дев’ятим правнуком королеви.