Про це пише People.

Весілля пройшло в Англії, але, коли ситуація з коронавірусом нормалізується, подружжя також планує відсвяткувати його в Йорданії.

“Дякую всім за привітання! Спочатку ми хотіли зіграти весілля ще в квітні в Йорданії, але пандемія порушила наші плани. Для сім’ї мого чоловіка було безпечніше залишитися у Великобританії”, – зазначила принцеса в своєму Twitter-акаунті.

Принцеса Райя бинт Хуссейн – молодша дочка короля Йорданії Хуссейна і королеви Нур. У неї є два брата і старша сестра. Вона зведена сестра короля Йорданії Абдалли II.