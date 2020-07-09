Про це пише People.
Весілля пройшло в Англії, але, коли ситуація з коронавірусом нормалізується, подружжя також планує відсвяткувати його в Йорданії.
“Дякую всім за привітання! Спочатку ми хотіли зіграти весілля ще в квітні в Йорданії, але пандемія порушила наші плани. Для сім’ї мого чоловіка було безпечніше залишитися у Великобританії”, – зазначила принцеса в своєму Twitter-акаунті.
Принцеса Райя бинт Хуссейн – молодша дочка короля Йорданії Хуссейна і королеви Нур. У неї є два брата і старша сестра. Вона зведена сестра короля Йорданії Абдалли II.
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