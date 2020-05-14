Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
“Починаючи з 1865 року, “Армія Спасіння” допомагає величезній кількості людей. За останні кілька років я не раз особисто переконувалася в їх великому бажанні допомогти і старанній роботі, тому, коли вони запросили Джека і мене в якості волонтерів, ми не роздумуючи погодилися”, – зазначила Євгенія.
Подружжя разом з працівниками нового складу збирали й сортували їжу, яку потім передали нужденним. Вони працювали в рукавичках, дотримуючись при цьому дистанції з іншими волонтерами.
Нагадаємо, 12 жовтня онучка королеви Великобританії – принцеса Євгенія Йоркська вийшла заміж за свого коханого Джека Бруксбенка, з яким зустрічалася близько 7 років.
- Раніше Кейт Міддлтон опублікувала нові знімки принцеси Шарлотти. Фото були зроблені в квітні в Норфолку, коли Шарлотта допомагала батькам доставляти їжу одиноким літнім людям, які знаходяться в зоні ризику зараження коронавірусом.