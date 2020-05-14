Принцеса Євгенія разом з чоловіком Джеком Бруксбенком за прикладом багатьох членів королівської сім'ї вирушили в "Армію спасіння".

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Починаючи з 1865 року, “Армія Спасіння” допомагає величезній кількості людей. За останні кілька років я не раз особисто переконувалася в їх великому бажанні допомогти і старанній роботі, тому, коли вони запросили Джека і мене в якості волонтерів, ми не роздумуючи погодилися”, – зазначила Євгенія.

Подружжя разом з працівниками нового складу збирали й сортували їжу, яку потім передали нужденним. Вони працювали в рукавичках, дотримуючись при цьому дистанції з іншими волонтерами.

Нагадаємо, 12 жовтня онучка королеви Великобританії – принцеса Євгенія Йоркська вийшла заміж за свого коханого Джека Бруксбенка, з яким зустрічалася близько 7 років.