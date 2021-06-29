Принци Вільям і Гаррі посварилися на похороні свого дідуся, принца Філіпа.

Про це заявив королівський інсайдер, британський історик і біограф Роберт Лейсі, повідомляє журнал People.

За його словами, хоча дехто сподівався, що похорон “зблизить ворогуючих братів в атмосфері роздумів”, результат був не так позитивний.

Розкол між братами почався, коли Вільям висловив стурбованість з приводу швидкості, з якою розвивалися відносини Гаррі з тодішньої дівчиною Меган Маркл до їхнього весілля в травні 2018 року.

Ситуація знову погіршилася в жовтні 2018 року, коли Вільям дізнався про твердження співробітників, які заявили, що над ними знущалися.

На похороні, незважаючи на спокійну поведінку під час церемонії, конфлікт між братами продовжився за межами Кентерберійського собору.

“Вони знову почали сваритися. Ось вони, готові вгризтися один одному в глотку так само люто, як завжди. Гнів і ненависть між цими двома стали настільки неймовірно глибокими. Було сказано дуже багато різких і образливих речей”, – зазначив Лейсі.

“Після похорону принца Філіпа 17 квітня не було ні примирення, ні братерської зустрічі, ні “міні-саміту”. Конфлікт між двома розділеними синами Діани навряд чи закінчиться скоро”, – додав він.

Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.