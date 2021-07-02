Британські принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник своїй покійній матері принцеси Діани в день її 60-річчя.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

На церемонії відкриття статуї в затонулому саду Кенсингтонського палацу в центрі Лондона брати, чия сварка стала предметом пильної уваги ЗМІ, разом виглядали розслабленими.

Бронзова статуя зображує Діану, яка загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році, в оточенні трьох дітей, що, за словами Кенсингтонського палацу, уособлює “універсальність і вплив поколінь”.

“Сьогодні, коли нашій матері виповнилося б 60 років, ми згадуємо її любов, силу і характер – якості, які зробили її силою добра в усьому світі, змінивши на краще незліченну кількість життів”, – заявили Гаррі та Вільям.

“Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини”, – додали вони.

На церемонії до Вільяму і Гаррі приєдналися брат їх матері Чарльз Спенсер та її сестри Сара Маккоркодейл і Джейн Феллоуз.

Статуя блакитно-зеленого кольору, створена скульптором Яном Ренк-Бродлі, чиє зображення королеви Єлизавети використовувалося на монетах Великобританії і Співдружності, була замовлена принцами в 2017 році як данина поваги їх матері. Під статуєю знаходиться постамент з ім’ям Діани і датою її смерті.