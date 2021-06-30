Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на інформацію джерел.
Ворогуючі брати зберуться разом після скромного заходу в четвер у садах Кенсінгтонського палацу, де буде відкрито “красивий” і “неформальний” пам’ятник їх покійній матері.
Джерело повідомило виданню, що брати “зроблять вигляд, що все добре, як на похоронах герцога Единбурзького”.
“Вони обидва знають, що справа не в них, а в спогадах про покійну принцесу”, – додав він.
Відкриття статуї, в якій також візьмуть участь її брат Чарльз Спенсер і сестри леді Сара Маккоркодейл і леді Джейн Феллоуз, приурочене до 60-річчя від дня народження покійної принцеси Уельської.
На заході не буде Кейт Міддлтон, яка була виключена зі списку гостей через протоколи пов’язані з COVID-19, але інсайдер розповів, що це просто привід, щоб не допустити сімейної драми під час важливої церемонії.
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