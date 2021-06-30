Принци Вільям і Гаррі зустрінуться наодинці після відкриття статуї принцеси Діани в знак примирення.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на інформацію джерел.

Ворогуючі брати зберуться разом після скромного заходу в четвер у садах Кенсінгтонського палацу, де буде відкрито “красивий” і “неформальний” пам’ятник їх покійній матері.

Джерело повідомило виданню, що брати “зроблять вигляд, що все добре, як на похоронах герцога Единбурзького”.

“Вони обидва знають, що справа не в них, а в спогадах про покійну принцесу”, – додав він.

Відкриття статуї, в якій також візьмуть участь її брат Чарльз Спенсер і сестри леді Сара Маккоркодейл і леді Джейн Феллоуз, приурочене до 60-річчя від дня народження покійної принцеси Уельської.

На заході не буде Кейт Міддлтон, яка була виключена зі списку гостей через протоколи пов’язані з COVID-19, але інсайдер розповів, що це просто привід, щоб не допустити сімейної драми під час важливої церемонії.