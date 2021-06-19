Про це повідомляє Cosmopolitan.
Після того, як Меган вперше поскаржилась чоловіку на якісь неприйнятні дії з боку Вільяма, брати намагалися порозумітися. Приблизно рік вони намагалися розмовляти з приводу різних конфліктів, однак так і не змогли найти спільну мову.
У 2018 році Меган сказала чоловіку, що Вільям її залякує. За словами королівського експерта Роберта Лейсі, Вільям зателефонував Гаррі, аби пояснити ситуацію, однак брат поклав слухавку. Після цього Вільям почувався “ображеним” і казав, що Меган вкрала його “улюбленого брата”.
Конфлікти були настільки масштабними, що родина Вільяма зовсім перестала спілкуватися з Гаррі.
Про ці та інші колізії у відносинах між братами Лейсі збирається розповісти у своїй новій книзі “Битва братів”.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
- Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки.
- Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подарунком привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет з народженням.
- При цьому принц Гаррі та Меган Маркл погрожують судом британській телерадіомовній корпорації BBC через публікацію про ім’я їхньої новонародженої доньки.