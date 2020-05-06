Сьогодні, 6 травня, син принца Гаррі та Меган Маркл - Арчі - святкує свій перші день народження.

Про це розповідають #Букви.

Арчі – восьмий правнук королеви Єлизавети II та принца Філіпа і четвертий онук принца Чарльза та принцеси Діани. Після народження у порядку престолонаслідування Арчі став сьомим.

Хлопчик народилася у Лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері. Згідно з королівською традицією, стать дитини до народження не дізнаються.

Ім’я свого сина – Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор – принц Гаррі та герцогиня Сассекська оголосили 8 травня.

6 липня 2019 року відбулася церемонія хрещення Арчі. Його хрестив в приватній каплиці у Віндзорському замку архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі.

Маленький Арчі був одягнений в королівську сукню для хрещення, створену дизайнером королеви Анжелою Келлі. У цьому ж вбранні хрестили принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

У липні Меган Маркл вперше вийшла в світ з новонародженим сином.

Меган Маркл розповіла, що Арчі почав ходити в 10 місяців. А принц Гаррі сказав, що син такий же рудоволосий, як і він сам.

Перший день народження сина пара планувала відсвяткувати в сімейному колі та відвідати королеву. Але через пандемію коронавірусу політ до Великої Британії довелося скасувати. Тому день народження Арчі відсвяткують в тихому сімейному колі.

До речі, принц Гаррі та Меган Маркл раніше заявляли, що не планують бути багатодітними батьками.

9 березня 2020 року в останній раз пара відвідала публічний захід в якості членів королівської сім’ї.