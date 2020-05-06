Про це розповідають #Букви.
Арчі – восьмий правнук королеви Єлизавети II та принца Філіпа і четвертий онук принца Чарльза та принцеси Діани. Після народження у порядку престолонаслідування Арчі став сьомим.
Хлопчик народилася у Лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері. Згідно з королівською традицією, стать дитини до народження не дізнаються.
Ім’я свого сина – Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор – принц Гаррі та герцогиня Сассекська оголосили 8 травня.
6 липня 2019 року відбулася церемонія хрещення Арчі. Його хрестив в приватній каплиці у Віндзорському замку архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі.
Маленький Арчі був одягнений в королівську сукню для хрещення, створену дизайнером королеви Анжелою Келлі. У цьому ж вбранні хрестили принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.
У липні Меган Маркл вперше вийшла в світ з новонародженим сином.
Меган Маркл розповіла, що Арчі почав ходити в 10 місяців. А принц Гаррі сказав, що син такий же рудоволосий, як і він сам.
Перший день народження сина пара планувала відсвяткувати в сімейному колі та відвідати королеву. Але через пандемію коронавірусу політ до Великої Британії довелося скасувати. Тому день народження Арчі відсвяткують в тихому сімейному колі.
До речі, принц Гаррі та Меган Маркл раніше заявляли, що не планують бути багатодітними батьками.
9 березня 2020 року в останній раз пара відвідала публічний захід в якості членів королівської сім’ї.
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Раніше Принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що назвали свого первістка, сина Арчі, не зв’язуючи це ім’я з будь-ким з королівської династії. Вони пояснили, що вибір імені не має стосунку до Артура або Арчібальда. Гаррі та Меган зазначили, що Arche – грецьке слово, що означає “джерело дії”.