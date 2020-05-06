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Арчі – восьмий правнук королеви Єлизавети II та принца Філіпа і четвертий онук принца Чарльза та принцеси Діани. Після народження у порядку престолонаслідування Арчі став сьомим.

Хлопчик народилася у Лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері. Згідно з королівською традицією, стать дитини до народження не дізнаються.

Ім’я свого сина – Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор – принц Гаррі та герцогиня Сассекська оголосили 8 травня.

Арчи

Фото: Dominic Lipinski/PA

6 липня 2019 року відбулася церемонія хрещення Арчі. Його хрестив в приватній каплиці у Віндзорському замку архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі.

Маленький Арчі був одягнений в королівську сукню для хрещення, створену дизайнером королеви Анжелою Келлі. У цьому ж вбранні хрестили принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

Фото: Chris Allerton

У липні Меган Маркл вперше вийшла в світ з новонародженим сином.

Фото: marieclaire.com

принц Арчи

Фото: marieclaire.com

Меган Маркл розповіла, що Арчі почав ходити в 10 місяців. А принц Гаррі сказав, що син такий же рудоволосий, як і він сам.

Перший день народження сина пара планувала відсвяткувати в сімейному колі та відвідати королеву. Але через пандемію коронавірусу політ до Великої Британії довелося скасувати. Тому день народження Арчі відсвяткують в тихому сімейному колі.

До речі, принц Гаррі та Меган Маркл раніше заявляли, що не планують бути багатодітними батьками.

9 березня 2020 року в останній раз пара відвідала публічний захід в якості членів королівської сім’ї.

Фото: Reuters

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Wishing Archie a very happy first birthday today! 🎈

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal)


  • Раніше Принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що назвали свого первістка, сина Арчі, не зв’язуючи це ім’я з будь-ким з королівської династії. Вони пояснили, що вибір імені не має стосунку до Артура або Арчібальда. Гаррі та Меган зазначили, що Arche – грецьке слово, що означає “джерело дії”.