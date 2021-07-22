Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новою фотографією принца Джорджа на честь його восьмого дня народження.

Знімок з’явився в офіційному Instagram-акаунті герцогів Кембриджських.

На фотографії, зробленій Кейт, зображений принц Джордж, що сидить на автомобілі Land Rover. Він одягнений в сорочку-поло в синьо-помаранчеву смужку та сині шорти, і посміхається в камеру.

За повідомленням Кенсингтонського палацу, фотографія була зроблена на початку цього місяця в Норфолку, східна Англія.

Зазначимо, що принц Джордж займає третє місце в порядку спадкування британського престолу.

Він народився в Лондоні, в госпіталі Святої Марії – там же, де принцеса Діана народила принців Вільяма і Гаррі.

Герцогиня Кетрін була доставлена в лікарню о 5:30 ранку 22 липня 2013 року. Хлопчик народився о 16:24 за місцевим часом. При народженні його вага склала 3,8 кг. Принц Вільям був присутній при пологах.

На честь народження спадкоємця в небі над Гайд-парком і Тауером був даний 41 салютний залп. Новонароджений отримав титул першого в історії принца Кембриджського.

24 липня 2013 принц отримав ім’я Джордж Олександр Луї. Ім’я Джордж було дане на честь короля Георга VI – батька його прабабусі Єлизавети II, Олександр – на честь другого імені Єлизавети II (її повне ім’я – Єлизавета Олександра Марія), Луї (Луїс) – на честь Луїса Маунтбеттена – воєначальника, дядька принца Філіпа. Ім’я Луї також є четвертим ім’ям його батька, герцога Кембриджського.