За історією життя ветерана Другої світової війни Тома Мура, який зібрав мільйони для Нацслужби охорони здоров'я (NHS) Великої Британії, знімуть фільм.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У 2021 році почнеться фільмування стрічки про капітана сера Тома Мура, 100-річного ветерана Другої Світової війни. Фільм буде знятий компаніями Fred Films і Powder Keg Pictures.

Згідно із заявою продюсерів фільму, “надихаюча” і “життєствердна” біографічна стрічка буде присвячена “тісним відносинам колишнього капітана британської армії з його родиною”.

Фільм буде “спиратися на його військову кар’єру і драматизувати те, як особисте горе і жахи війни вплинули на його життя і надихнули його продовжувати шлях”.

“Це історія про силу людського духу, і капітан сер Том уособлює її. Для нас велика честь розповідати цю унікальну і надихаючу історію, і ми раді, що глядачі дізнаються про людину, що стоїть за заголовками”, — заявили у спільному зверненні сценарист і продюсер стрічки Нік Муркрофт і Мег Леонард.

За словами дочки Мура, Ханни Інгрем-Мур, родина чоловіка отримала чимало пропозиції від митців, але вибір команди, яка зніматиме стрічку, “зводився до питання довіри”.

“Родина — великі шанувальники фільмів, написаних і продюсував Джеймс [Спрінг], Мег і Нік, і ми сподіваємося, що наша історія знайде відгук у глядачів так само як їхні попередні фільми”, — сказала вона.