Про це повідомляє британське видання The Guardian.
У 2021 році почнеться фільмування стрічки про капітана сера Тома Мура, 100-річного ветерана Другої Світової війни. Фільм буде знятий компаніями Fred Films і Powder Keg Pictures.
Згідно із заявою продюсерів фільму, “надихаюча” і “життєствердна” біографічна стрічка буде присвячена “тісним відносинам колишнього капітана британської армії з його родиною”.
Фільм буде “спиратися на його військову кар’єру і драматизувати те, як особисте горе і жахи війни вплинули на його життя і надихнули його продовжувати шлях”.
“Це історія про силу людського духу, і капітан сер Том уособлює її. Для нас велика честь розповідати цю унікальну і надихаючу історію, і ми раді, що глядачі дізнаються про людину, що стоїть за заголовками”, — заявили у спільному зверненні сценарист і продюсер стрічки Нік Муркрофт і Мег Леонард.
За словами дочки Мура, Ханни Інгрем-Мур, родина чоловіка отримала чимало пропозиції від митців, але вибір команди, яка зніматиме стрічку, “зводився до питання довіри”.
“Родина — великі шанувальники фільмів, написаних і продюсував Джеймс [Спрінг], Мег і Нік, і ми сподіваємося, що наша історія знайде відгук у глядачів так само як їхні попередні фільми”, — сказала вона.
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