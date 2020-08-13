Про це повідомляє Rolling Stone.

Відзначається, що це не буде фільм про музичну кар’єру Оззі, тому в ньому буде пропущений період Black Sabbath – картина почнеться з моменту, коли Осборн покинув групу і почав зустрічатися з Шерон, своєю майбутньою дружиною і менеджером.

За словами сина пари Джека, вже знайдений сценарист, дія стрічки відбуватиметься з 1979 по 1996 рік.

“Наскільки я розумію, це буде фільм про наші стосунки з Шерон. Про те, як ми зустрілися, полюбили один одного і одружилися. Вона моя друга половинка. Вона сильно виросла в стосунках зі мною, як і я з нею”, – заявив Оззі.

Шерон додала, що вони не знімають “сяючий чистий фільм для дітей” – це буде “доросле кіно для дорослих”.

Відзначається, що на роль Оззі збираються взяти невідомого актора.